Mincinoșii ordinari de la PSD și minciunile lor gogonate

Locuri de muncă, cam la un milion așa, salarii babane, taxe mici, pensii mari, ce mai, a dat norocul peste noi! Așa sună oferta electorală a bandiților de la PSD care umblă creanga prin județ și păcălesc babele și moșii cărora le promit un nivel de trai mai mare ca-n Elveția. La alegerile locale de anul acesta bandiții nearestați încă de la PSD vindeau minciuni gogonate alegătorilor cărora le umflau capetele cu aberații cât China. Protagoniștii minciunilor din vară au fost Victor Moraru și Adrian Mocioniu, doi mincinoși de elită ai PSD.

Moraru și fondurile europene pentru groapă

Minciuna numărul 1 din campania electorală a fost trântită de Victor Moraru, noul Ciupercă al PSD Ialomița și președinte al CJ. Să rememorăm împreună: „Astăzi, împreuna cu Adrian Mocioniu, viitorul primar al Municipiului Slobozia am organizat o conferință de presa in care am anunțat ca am găsit soluția pentru Centru Administrativ Slobozia. Termenul limita de finalizare al proiectului de reabilitare al Pieței Revoluției s-a prelungit pana in decembrie 2018 si va fi finalizat 100% din bani europeni, cetățenii orașului Slobozia nu vor mai fi nevoiți să suporte cheltuielile din bugetul public”!

Minciuna ordinară poate fi văzută aici

Minciuna a fost elaborată după ce utilizând fonduri ale Parlamentului European, pesediștii s-au deplasat la Bruxelles însoțiți de o turmă de activiști de partid și au filmat clipuri electorale mimând așa zise întâlniri la nivel înalt cu portarii instituțiilor din capitala Belgiei (că altcineva oricum nu-i primea).

În realitate groapa din centrul Sloboziei se va finaliza printr-un credit de la Trezorerie pe care primărelul Sorel l-a și contractat și pe care-l vor plăti cetățenii.

Bani trași la copiator pentru șomerii de la Amonil

Minciuna numărul 2 a fost exprimată de pesediști într-un comunicat de presă emis de Consiliul Județean Ialomița și semnat de dl Fănică Mușoiu, candidat la Camera Deputaților pe locul 3, sub metalurgistul Pop din constelația Orion- acoperiri galvanice.Dl Mușoiu a afirmat că prin nu știu ce sertare ale UE a găsit un fond de mălai d-asta european din care se pot acorda între 1000 și 7000 de euro pentru fiecare muncitor disponibilizat de la Amonil. O circumstanță atenuantă tot mai putea să găsim pentru această minciună având în vedere că Fănică a mințit pentru cuplul de comici vestiți ai ecranului Moraru-Mocioniu.

Dacă vă sună la ușă vreun flaușat d-asta pesedist vă sfătuim să nu deschideți sau, dacă o deschideți, să vă ascundeți obiectele de valoare. La cât mint ăștia nu ar fi de mirare dacă ar încerca să vă facă și la portofel.