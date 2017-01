Scrisoarea lui Liviu Dragnea din SUA către români (2)

Am ajuns la aeroport și era cât pe ce să nu mă lase ăia să intru în țară. Un ăla care semăna cu Obama, de 2 metri și vreo 200 de kile, se uita la pașaportul meu și la un ecran și zicea; convict, convict! Imediat mi-am dat seama că zice că sunt condamnat. De unde dracu’ știa, nu știu! Noroc că mă învățase Ana un cuvânt pe care îi ziceam ori de câte ori ăla îmi zicea condamnat. Convict, zicea ăla, suspension, ziceam eu. Am ținut-o așa vreo oră. Între timp m-am prins de schemă și mai băgam și political foldăr made bai Băsescu end Coldea. P-asta mi-o zisese Meleșcanu care m-a condus la avion și care zicea că la Ponta a ținut. Nu știu dacă m-a crezut sau or fi sunat ăia care ne-au vândut invitațiile pe ibei dar la un moment dat mi-au dat drumul să intru.

M-am suit într-un taxi condus de un teleormănean de-al meu pe care l-am selectat după înjurăturile neaoșe pe care le rostea la adresa unei babe care avea pretenția să i se scoată bagajul din portbagaj. Când am auzit cuvântul hoașcă am știut că am nimerit bine. Omul era din de la mine din Vârtoape și era și singurul votant PSD din America. I-am lăsat bacșiș un calendar cu programul de guvernare și m-am băgat la odihnă. Seara a venit să mă ia de la hotel și m-a dus la acțiunea organizată de domnul Ștramp. Pe drum mi-a zis că ăstuia prietenii îi spun Gei. Adică de la J-ul ăla din nume care la ei se pronunță Gei. Am reținut-o și m-am apucat de treabă. Continuarea aici .