Justiția în patul lui Procust

Am învins sau am pierdut? Aceasta-i întrebarea după maratonul protestelor declanșat de găinarii din PSD instalați la butoanele guvernării de poporul prost dar suveran! Dacă am întinde-o pe coana Justițica pe un pat al lui Procust de bună seamă că am avea de-a face cu două perspective. Presa cu cagulă și politicienii pușcăriabili ar observa cum zeiței cu basma la ochi îi atârnă extremitățile în afara cadrului democratic. În sensul că bocancii intră în statul de drept iar labele în buzunarele oamenilor cinstiți dar anchetați pe nedrept. Conform procedurii, băieții i-ar mai reteza din extremități și chiar i-ar scoate ambii ochi ca nu cumva să-i treacă prin cap să-și salte basmaua și să-i vadă în toată splendoarea lor de bandiți. De partea cealaltă presa cu galenă o vede pe Justițică mult mai scurtă decât patul. Ei ar mai trage-o de mâini și picioare ca să se potrivească în etalon. Ba, chiar ar fi de acord ca lungimea cumetrei să iasă nițel de pe saltea, preventiv, ca nu cumva brațul ei lung să nu ajungă până în măruntaiele putrede ale societății noastre profund corupte.

Ordonanța Guvernului Zdragnea a acționat ca turnesolul și ne-a arătat taberele. Băieții plini de civism care au umplut piețele și au cerut abrogarea actului ticălos care-l salva pe Dragnea de niște pârnaie și pregătea cadrul ca ministresa Servil să dea câteva miliarde de euro către reprezentanții poporului au fost mai mulți. Și mai culți. De partea cealaltă, cozile de topor ale PSD formate din indivizi hrăniți cu pipeta de la buget, cu creiere netede și fără dileme au fost considerabil mai puțini. Și au pierdut.

De fapt n-a câștigat nimeni. Presa normală la pix a abandonat privirea critică în materie de justiție înlocuind investigațiile cu odele necondiționate. Jurnaliștii de tip nou cu dublă comandă s-au făcut că nu văd dosarele de miliarde de euroi îngropate la beci și nici abuzurile pe ruta scurtă a dreptății kovesiene de tip denunț – ascultare – condamnare. În aceste condiții discursul onest despre petele de pe obrazul justiției a fost acaparat de presa cu cagulă, care a ventilat fecalele în scopul albirii bandiților zăbreleți. În loc să se reformeze pe bune și să devină predictibilă și eficientă, coana Justiția s-a umflat de dosare făcute pe mână scurtă și s-a spurcat la șmenuri și blaturi ordinare cu securiștii. Faptul că mizeriile pesediste au abrogat o ordonanță de favorizare a hoției nu înseamnă nimic. Căci probelele justiției sunt sistemice și cronice. Cine nu crede să meargă la judecătoriile din județe și să vadă mostră de justiție. Așa că io zic să protestăm, dar nu ca proștii care urlă pentru un sul de salam la palatul lui taica Klaus. Să cerem, zic, simplificarea cadrului legislativ, căci avem peste 20000 de legi care se bat cap în cap. Să cerem o reglementare clară cu privire la arestare, să cerem ca în spețe similare să se pronunțe hotărâri similare și nu contrare. Să cerem răspunderea magistraților care o iau razna și se șterg pe robă cu drepturile noastre și să mai cerem ca procurorii să fie avocați și nu magistrați. Abia dacă obținem asta am putea zice că am câștigat. Până atunci eu zic s-o lăsăm mai moale cu festivismul și cu laudele și să ne ridicăm, necontenit, nivelul.