Drama hoțului care nu mai are ce fura

Săptămâna trecută județul nostru eminamente agrar a fost vizitat de ministresa Servil Șaideh, care a conferențiat în fața demnitarilor second hand din primării pe tema mălaiului alocat prin programul Porcăria Națională Liviu Dragnea (PNDL). Văzut ca soluția minune pentru modernizarea comunelor primitive din România, PNDL a fost îndelung așteptat de primarii aliniați cu dinții la gard. Din păcate pentru ei, Servil a venit să le explice că țara e atât de săracă încât nici de furat n-a mai rămas mare lucru. Potrivit relatărilor din presa locală cumătra mahomedană, care are și calitatea de fină a pușcăriașului Silviu Zdragnea, a anunțat că doar una din trei cereri de finanțare va fi onorată, motivul fiind cronica lipsă de lichidități a bugetului național.

Vestea a căzut ca un trăsnet pe tigvele demnitarilor rurali care se așteptau la basculante de bănet din care să producă și ei nițică dezvoltare locală și un pic de prosperitate personală. N-a fost să fie căci, se vede treaba, în loc să pregătească mălaiul pentru ciordeală și sifonare, miniștrii PSD s-au apucat ca tâmpiții să crească salariile bugetarilor de parcă turmele de funcționăraș de partid ar trăi din leafă!

Faza comică este că băieții lui Zdragnea și-au băgat pieile la saramură adoptând pe șest niște ordonanțe pregătitoare în vederea jafului preconizat imediat după închiderea urnelor, după cum am explicat magistral AICI. N-a fost să fie că în pricăjitul de buget realizat în primele 3 luni nu sunt bani nici măcar pentru pomenile electorale operate de guvern pe portofelele contribuabilului privat. O speranță de ciordeală ar mai fi Fondul Suveran de Investiții anunțat de același Silviu Zdragnea drept soluție de propășire a țărișoare. Numai că și aici sunt probleme cu drenarea profiturilor companiilor statului, acesta fiind sublime dar lipsind cu desăvârșire.

Potrivit brokerașului Sima, fugit de acasă cu banii de pâine ai burgheziei românești, nea Grindeanu a făcut totuși niște vorbe cu bandiții de la Black Rock, o companie specializată în umflarea profiturilor cu pompa pe model „subprime”, în vederea administrării acestui Fond românesc ticsit, deocamdată, doar cu aer comprimat. Băieții specializați în înmulțirea banilor care nu există se laudă cu vreo 3 trilioane de dolari în portofoliu, bani pe care nu i-a văzut nimeni.

Momentul marchează intrarea PSD în epoca banditismului electronic, care se caracterizează nu prin clasicele tunuri bazate pe hoția la drumul mare vizibilă din avion, ci pe mecanisme bursiere complicare, utilizarea pârghiilor de amplificare cu efect de levier, menite să crape seifurile multinaționalelor și ale poporului mai înstărit.

Până la rebrenduirea golanilor de la PSD și transformarea lor din haiduci în rechini de Wall Street mai e cale lungă. Norocul nostru este că am ajuns atât de săraci încât bieții bandiți nu mai au ce fura