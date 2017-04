Kilo-Titelul și nano-Gigelul sau funcția de putere în PNL

Bătut măr la ultimele alegeri de către fostul partener de troacă, am numit aici PSD, peneleu’ ialomițean a trecut de la etapa negării la cea a reorganizării. Dacă la București partidul a sărit din lac în puț, trecând din mâna Alinei Gorghiu în laba delicată a Ralucăi Turcan, în teritoriu reorganizare urmează o rețetă extrem de simplă și eficientă.

Ca să își crească potențialul electoral în vederea următoarelor alegeri particula politică liberală plină ochi de ioni negativi până mai ieri s-a adaptat mediului corosiv și toxic în care este obligată să evolueze și a găsit de cuviință să comită o mutare care, dacă n-ar fi tembelă și cretinoidă, ar putea fi considerată genială.

Întrucât președintele alfa nea Tinel, zis și Titel pentru intimi, nu poate fi mișcat din loc fără un consum imens de energie, liberarii, așa cum se denumeau singuri într-un inspirat ziar de campanie, s-au gândit să își crească greutatea politică adăugându-și un spor de masă brută. După îndelungi analize larvele liberale aflate de mai multă vreme în stadiul de pupă au convenit ca în urma unor alegeri democratice în fruntea organizației Slobozia să fie uns președinte ilustrul om politic Gigi Manea. Sau Gigel, ca să fie mai simplu.

Aureolat de statutul de soț al doamnei subprefect și văzut ca o soluție comică pentru declinul tragic al PNL, Gigel vine pe funcție aproape firesc, ca o contrapondere la greutatea politică considerabilă a liderului nea Titel. Cu o masă totală de peste 300 de kilograme uniform distribuită între organizația județeană și cea de la Slobozia, peneleul devine o structură foarte stabilă și greu de răsturnat de către dictatura nemiloasă a bandiților de la PSD. Din păcate mutarea lui Gigel în celălalt capăt al bărcii stabilizează PNL sub nivelul de plutire. Cocoșat sub greutatea specifică imensă a propriei conduceri, partidul de sorginte brătiană are toate șansele să plaseze pe fundul bălții puturoase în care navighează de prea multă vreme.

Dincolo de aceste considerații răutăcioase dar foarte exacte, nu putem să nu constatăm că ecuația de putere în PNL se schimbă dramatic. Dacă până acum funcția de putere din partid era o funcție de Titel, f (t), în această nouă arhitectură avem de-a face cu o nouă funcție introdusă pe domeniul de definiție al PNL Slobozia. Funcția f (g), funcție de Gigel după cum probabil ați intuit, alocă fiecărui punct din organizație un loc în ierarhie sau pe liste. Bine, ipoteza este absolut intuitivă căci nu există dovezi solide care să ne arate că Gigel ar putea avea o asemenea proprietate. Exact ca la organizația județeană unde f(titel) distribuie particulele liberale pe o curbă, și nu e cazul să vă explic de ce curbă căci este evident dacă-l priviți pe Titel din profil, și la organizația Slobozia graficul funcției f(gigel) va face exact aceeași distribuție a membrilor punctiformi. În cazul f (titel) forța politică se măsoară cu titelmetru iar unitatea de măsură este titelul cu multiplii săi deca-titelul, hecto-titelul și kilo-titelul. Similar, funcția f(gigel) se măsură, evident, cu gigelmetru iar aici valorile sunt domeniul micro, nano și pico gigelul având în vedere coeficientul de inteligență cu valori negative.

În aceste condiții, după alegeri funcția de putere din PNL va avea graficul de forma a două curbe tangente în punctul maxim, adică la intersecția celor două burți ale liderilor. Teoretic, la punctul de contact dintre cele două burdihane se acumulează o tensiune. Dacă forța născută la punctul de contact ar avea direcția în sus atunci PNL ar putea urca în sondaje. Din păcate f(gigel) ia doar valori negative ceea ce va stabiliza partidul nițel mai sus de genunchiul broaștei. Hai, mâna pe carte că data viitoare dăm lucrare.