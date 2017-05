Impozitul pe tămâie și acciza pe lumânări

Ajuns la fundului sacului bugetar care era oricum ciuruit de măsuri fiscale fără cap și fără coadă, guvernul cretinoid și schizofrenic al pușcăriașului Silviu Zdragnea s-a gândit să-și bage labele și-n ajutorul de înmormântare. Surse bine informate susțin că începând cu anul viitor adunătura de oligofreni și oligofrene de la Palatul Victoria pune la cale implementarea unor modificări spectaculoase ale Codului Fiscal. Mânat de foamea de venituri statul porcesc va impozita răposații, bolnavii cu afecțiuni grave care primesc ajutoare de la stat și ologii care, măcar în teorie, încasează bani pentru achiziția de proteze.



N-ar fi exclus ca după 1 ianuarie 2018 să vedem la televizor spectaculoase descinderi ale jupuiților de la ANAF în cimitire pe urma morților care datorează impozite pentru ajutoare de înmormântare și executări silite ale locurilor de veci pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de cei plecați la Domnul, care nu au achitat impozitul pe cheltuielile ocazionate de plecarea pe ultimul drum. Ne așteptăm de asemenea la sechestrarea protezelor invalizilor evazioniști și a rechizitelor elevilor și studenților ale căror burse vor fi și ele impozitate pentru că imbecilii le consideră și p-astea venituri.

Până să dea iama în morții și răniții țărișoarei guvernul PSD are o răfuială și cu proletarii, care-l votează ca tâmpiții încă de la începutul curgerii timpului pe plaiul mioritic. Începând cu 1 iulie angajații cu juma’ de normă vor fi taxați ca și cum ar încasa leafă pentru o normă întreagă. Fie că muncește 2 sau 4 ore pe zi lucrătorul și angajatorul său vor achita statului impozite ca pentru salariul minim pe economie pe care guvernul Zdragnea a avut grijă să-l gonfleze din pix întru creșterea nivelului de trai al populimii proletare. Și ca să ne demonstreze că e tâmpit până la capăt, ministrul de finanțe face calcule pe veniturile prognozate a fi încasate prin această măsură cretinoidă ca și cum numărul de prăpădiți plătiți la juma’ de normă ar rămâne constant. La fel de constant cum a rămas și numărul de necalificați plătiți cu salariul minim pe economie majorat din burtă, măsură care a cauzat concedieri masive pe ici, pe colo, prin părțile esențiale.

Nu suntem departe de accizarea lumânărilor și supraimpozitarea tranzacțiilor cu tămâie. Din câte am înțeles, guvernul are în vedere introducerea unui impozit unic pe morți, de numai 5% aplicat asupra bazei impozabile a urmașilor, asta ca nu cumva să-i treacă vreunui mort prin cap să se incinereze și să renunțe la pomana de după. Asta în condițiile în care marii evazioniști ai patriei cu averi de milioane de euro la saltea declară cu au găsit bani îngropați în curte, multinaționalele fac optimizare fiscală la capul gol prin prețuri de transfer, impozitul pe dividendele miliardarilor a fost anulat, iar categorii de salariați care fac mii de euro pe lună sunt scutite de impozite pentru că, sanchie, e criză mare de ei pe piața muncii!

Concluzia care se desprinde de aici este relativ simplă. Înainte să vă de lapte, miere și multă mure (mure am zis?) PSD trebuie mai întâi să vă ia. Șapte piei dacă se poate, iar voi nu puteți decât să-i dați pielea înapoi domnului Dragnea, pe care l-ați votat ca tâmpiții. Să vă fie de bine și mai poftiți!

PS. În vreme ce aleargă prin cimitire să impoziteze morții, la Slobozia PSD cumpără ditamai clădirea BCR ca să aibă aleșii birouri corespunzătoare de unde să vă scuipe cozi de semințe-n cap. Că doar d-aia i-ați votat.