Folosindu-şi supuşii şi clientela pe post de bidoane Dragnea pompează peste 9 miliarde de lei în PSD!

Mare boier, mare caracter baronaşul acesta nearestat încă! Liviu Dragnea a contribuit cu toată gașca lui de social democrați la bugetul e campanie al PSD cu peste 9 MILIARDE de lei! Vechi, ce-i drept, dar mulți şi de culoare dubioasă. Ca să nu bată la ochi, baronul şi-a depus contribuția băgând la înaintare pe drumul spre puşcărie nu mai puţin de 20 de amici, supuşi sau clienţi politici pe care i-a pus să cotizeze la partid cu sume infernale având în vedere veniturile unora dintre ei. Donaţiile urât mirositoare au fost publicate în Monitorul Oficial numărul 264 din 3 aprilie 2008. Nea Liviule, stopează dracului publicaţia asta, că uite ce scrie despre tine!

În Clubul 75.000 regăsim șoferi şi amploiați

la stat. La statul lui Dragnea ne referim, adică la Consiliul Judeţean Teleorman, unde nivelul lefurilor trebuie să fie mai mare ca la Mercedes. Spunem asta pentru că în capul listei celor care au donat câte 750.000.000 de lei, adică vreo 20.000 de euro, îl regăsim pe şoferul lui Dragnea. Este vorba despre deja celebrul Mădălin Ioniţă, om băgat la înaintare de Dragnea în mai multe firme. Este suficient să amintim firma boss-ului, Modern SRL sau Saifcar SA, unde Ioniţă are acţiuni ca să înţelegem că omul şi-a ratat vocaţia de geniu al afacerilor. Aşa că, din leafa sa de şofer şi din cea a soţiei sale, salariată la Direcţia de Protecţie a Copilului, Ioniţă a vărsat la PSD nu mai puţin de 750 de milioane de lei la data de 6 noiembrie 2007. O altă salariată cu posibilități financiare nebănuite este Camelia Coporan. Doamna în chestiune a donat tot 750 de milioane de lei, deşi susţine că nu este membru PSD. Ne întrebăm cât de mare să-i fie leafa de salariat la ADR sau cât o fi câștigat din leafa pe care o încasa ca amploaiată a lui Dragnea la CJT, e și-a permis să verse atâta bănet la partidul la care nu e nici măcar membru, după cum susţine. Poate o fi economisit diurna de la numeroasele deplasări prin străinătate pe care le-a făcut împreună cu Dragnea, în calitate oficială, desigur. Tot din leafa de la consiliul județean vine şi contribuția lui Slăvescu Mihai Putineanu, care a marcat şi el aceeași sumă. Slăvescu este finul lui Dragnea şi directorul său de cabinet. Niţu Dan, șeful arbitrilor din Teleorman şi vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal, a sărit și el la cap cu 750 de milioane. Studentul Gâdea Adrian, şeful TSD Teleorman a marcat tot vreo 20.000 de euroi, ca şi Bădoi Iulian Petrică, jurist la SC TAC SRL, societate aparținând Consiliului Local Turnu Măgurele. Trecând la categoria”CLIENTELĂ POLITICĂ” mai dezvăluim că doar vreo 700 de milioane a donat consilierul local Tatu Nicolae, patron de firme racordate la banul public. Una este Nikvic SRL, în care Tatu este asociat cu viceprimarul Alexandriei, Drăguşin Victor. Care vice acţionează, săracul, prin interpusul Frumosu Tudor având funcţia de socru! Firma la acre ne referim a contorizat consumul de apă în Alexandria şi deține monopol la montarea de apometre în oraş. Dacă mai spune că Tatu a umflat și el niște spații comerciale din patrimoniul Comalex pe mâna lui Muştescu și prin bunăvoința lui Dragnea, putem spune că șpaga, pardon, donația a fost cam mică.

Pensionarul Lungu Emil a dat și el o sutică

de milioane, că tot i-a mărit Tăriceanu pensia și a avut de unde. Omul este consilierul lui Dragnea şi are calitatea de socru al directorului economic al CJT, Tunaru Florin. Un alt socru care a cotizat cu 200 de milioane este Anghel Gheorghe. Conexiunea cu Dragnea se face prin consilierul județean Anghel Cornelia, o tinerică care îndeplinește şi funcția de director al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. Familia Ivaşcu a contribuit mai modest. Doar 180 de milioane în total de la George, fost şef al Finanţelor Publice, actualmente director de bancă, şi Mihai Costel, asociatul consilierului sugativă Tatu, omenit câteva rânduri mai sus. De senzaţie este cazul muncitorului Alan Gheorghe. Băiatul lucrează la canale, la propriu fiind angajatul firmei Aqua Tur SRL, societate controlată de Consiliul Local Turnul Măgurele. Din leafa lui de proletar, Alan a donat 200 de milioane de lei, bani pe care, probabil, nu-i câştigă într-un an. Cu 200 de milioane a miluit partidul şi Tunaru Dănuţ, fratele directorului economic al CJT, Tunaru Florin. Pe lista generoșilor sponsori îl regăsim și pe administratorul CJT, Vlad Eugen, care a plasat 230 de milioane la Partid, să trăiască! Cone Cornel, directorul SAGO SRL Turnu Măgurele, societate a primăriei, completează lista numeroasă a conţăranilor lui Dragnea, finanțatori de conjunctură la partid. Şi ca să încheiem sumara prezentare a sponsorilor mai spunem că la puşculiţa PSD a pompat 180 de milioane şi Belu Valere, directorul adjunct al Aqua Tur Turnul Măgurele. Cu speranța că nu am nedreptățit pe cineva, trecem şi la lucruri ceva mai interesante.

Cu nu mai puțin de 1 miliard

a contribuit firma Compatibil Com SRL din Braşov, firmă al cărei obiect de activitate este transportul de marfă. Partea interesantă este aceea că această firmă îl are ca acționar pe Comana Costel. Comana este de asemenea acționar la firma RC-CF TRANS SRL Braşov, societate care a pus la dispoziția familiei Dragnea un autoturism Audi(între timp Comana s-a sinucis…). De remarcat este faptul că toți acești sponsori au donat sumele în noiembrie 2007, în timpul alegerilor europalmanentare. Absolut toți figurează ca donatori la Consiliul Național PSD și nu ca sponsori din Teleorman, intenția lui Dragnea de a camufla afacerea fiind evidentă. De altfel, presa centrală a semnalat această listă cu anonim, întrebându-se de ce Dragnea nu apare de loc pe lista sponsorilor PSD. Vă explicăm noi. Pentru că declarația de avere a baronului Dragnea face referire la niște sume consistente abia în decembrie 2007, când acesta declara că a vândut terenuri în valoare de 3 milioane. Despre ce monedă este vorba nu a precizat, așa că este evident faptul că omul nu putea dona ditamai purcoiul de bănet în nume propriu.