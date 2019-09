Premierul Viorica Dăncilă, la depunerea candidaturii la președinția României: „Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte”

Premierul Viorica Dăncilă, președintele PSD, şi-a depus joi, 19 septembrie 2019, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, prilej cu care a afirmat că românii au nevoie de un altfel de preşedinte.

“Am convingerea că românii îşi doresc un altfel de preşedinte, că îşi doresc un preşedinte care să iubească România şi pe români, am convingerea că avem nevoie de echilibru în această ţară. Avem nevoie de un preşedinte activ care să fie de fiecare dată în mijlocul oamenilor, un preşedinte care să respecte Constituţia şi care să aibă în vedere o relaţie interinstituţională corectă cu Parlamentul. Am convingerea că avem nevoie de preşedinte care să susţină un pact pentru bunăstarea românilor”, a declarat Viorica Dăncilă.

Pact pentru bunăstarea românilor

Unul dintre obiectivele importante ale candidatului Viorica Dăncilă îl reprezintă Pactul național pentru bunăstarea românilor. Premierul Viorica Dăncilă, președintele PSD, a declarat că îşi doreşte ca toate partidele politice să îşi asume ca obiectiv bunăstarea românilor şi a anunţat că grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a semnat Pactul naţional pentru bunăstarea românilor.

“Am lansat la sfârşitul săptămânii trecute Pactul naţional pentru bunăstarea românilor, acord prin care vrem să dăm oamenilor o garanţie scrisă că nicio forţă politică nu le va mai tăia pensiile şi salariile, ci va continua creşterile programate de PSD. Vreau ca toate partidele politice din România să îşi asume ca obiectiv bunăstarea românilor şi să facă acest lucru scris, nu propriile interese, nu calcule electorale, nu acorduri care nu reprezintă nimic altceva decât târguieli politice. Nimic din ce am văzut în ultima perioadă din partea Opoziţiei nu a fost gândit pentru români, nicio iniţiativă menită să aducă vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Orice abordare care nu are în centrul ei bunăstarea şi interesul oamenilor este una nocivă şi trebuie să dispară. Am fost prima care a semnat acest pact şi l-am transmis tuturor partidelor. Salut decizia grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor de a semna pactul pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor români, indiferent de etnie. Le mulţumesc pentru răspunsul prompt pentru deschidere şi responsabilitate”, a spus Viorica Dăncilă.

(Material publicat la comanda PSD Ialomița)