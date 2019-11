Guvernul Orban, prizonierul partidelor mici

Noul guvern liberal se bazează pe doar 7 voturi in plus, in Parlament, care îi asigură o majoritate extrem de fragilă. De aici rezulta ca Iohannis a reușit să aibă un al doilea guvern al său, cu un prim-ministru marionetă, după modelul Băsescu – Boc, expus șantajului continuu al partidelor mici din Legislativ. Guvernul Orban nu va fi în stare să-și promoveze în cele doua Camere proiectele de lege decât în condițiile unei continue tranzacționări de funcții, poziții, bani pentru clientela politică a partidelor mici de a-l cărui vot depinde. După dărâmarea unui guvern funcțional, adunătura de 5 partide care abia încropesc o majoritate la limită înseamnă blocaj, instabilitate și o continuă târguială politică care va afecta destinul intregii Romanii. Guvernul marionetă Orban nu va fi capabil să continue dezvoltarea țării și nici măcar menținerea bunăstării romanilor, pe care a asigurat-o PSD. Guvernul Orban va bate recordul la emiterea de OUG, aceasta fiind singura posibilitate care-i rămâne pentru a-și promova măsurile. Candidatul PSD la președinția țării, Viorica Dancila, este singurul care garantează buna guvernare, continuarea reformelor pentru cresterea nivelului de trai al romanilor si reinstalarea echilibrului democratic!

Liberalii desfiinteaza echilibrul democratic

Instalarea guvernului Orban plaseaza la discreția presedintelui Klaus Iohannis toată puterea din stat. Avand in vedere ca dreapta confiscă toată puterea din stat chiar si pentru cateva zile pana cand Viorica Dancila va ajunge la Palatul Cotroceni gratie votului de sustinere al majoritatii romanilor, echilibrul democratic traverseaza o perioada periculoasa. Insa PSD va face opoziție categorică actualului guvern pentru orice măsură care va pune în pericol beneficiile câștigate de români în perioada guvernărilor social democrate. Este evident că PSD este singurul apărător veritabil al intereselor romanilor și că va face uz de toate parghiile parlamentare ca să limiteze excesele de manifestare și de putere ale lui Iohannis și ale coaliției de dreapta, ajunse acum la guvernarea țării. Singura modalitate prin care se poate evita concentrarea puterii în mâna lui Iohannis este ca în această lună, românii să dea un vot clar în favoarea Vioricăi Dăncilă, candidatul PSD! Candidatul social democrat la președinția țării este singurul care garantează buna guvernare, continuarea reformelor pentru cresterea nivelului de trai al romanilor si reinstalarea echilibrului democratic!

Guvernul Orban nu ne garanteaza o justiție independenta

PNL urmărește subordonarea Justiției. Una dintre mizele cele mai importante este dosarul pentru fals și uz de fals în care e cercetată familia Iohannis. Ludovic Orban a anunțat clar că își va angaja răspunderea pe un pachet de acte normative care să modifice legile justiției. O astfel de decizie reprezintă o bătaie de joc și o trădare a votului românilor la referendumul pe justiție. De mentionat ca romanii au decis la referendumul din 26 mai 2019 că nu mai vor proceduri de urgență în acest domeniu. Angajarea răspunderii guvernului este tot o procedură de urgență prin care primul ministru sare etapele normale de dezbatere asupra unor reglementări. Concret, asumarea presupune ca guvernul decide cum vrea el, fără consultarea magistraților și fără sa țina cont de obiecțiile magistraților și ale CSM, iar Parlamentul se pronunță ulterior. Legile Justiției au mai fost modificate prin angajarea răspunderii de către Monica Macovei sau prin ordonanță de urgență de către ministrul tehnocrat Raluca Prună. PSD se dovedește singurul partid care a urmat calea firească a dezbaterilor parlamentare în domeniul justiției. Toate guvernele de dreapta au încălcat acest principiu, invocat inclusiv de MCV, Comisia de la Veneția, GRECO.

Agenda guvernului, doldora de interese personale

Temele guvernamentale prioritare, anunțate de Iohannis și Orban după învestire devoaleaza strict o agendă politică personală și de partid, respectiv preluarea controlului justiției și împărțirea banilor la clientelă. Motivul principal pentru care Klaus Iohannis vrea să controleze strajnic justiția este avertismentul primit de la procurorul general care a confirmat ca se fac cercetări în dosarul caselor presedintelui de la Sibiu, luate prin fals și uz de fals. Aceasta strategie a sefului statului si a noilor guvernanti este confirmata și de anunțul lui Ludovic Orban că noul guvern își va angaja răspunderea cat mai rapid pe modificarea legilor justiției. De subliniat ca la ceremoniile de învestire ale ministrilor liberali, nici Orban, nici Iohannis nu s-au referit la problemele care îi frământă cu adevărat pe cetățeni, respectiv ce se va întâmpla cu pensiile și salariile lor, cu locurile de muncă, cu facturile la utilități, cu comasarea spitalelor, cu problemele din Sănătate și Educație. Este clar că noul guvern al lui Iohannis are o agendă complet distinctă de cea a cetățeanului. Candidatul social democrat la președinția țării, Viorica Dancila, este singurul care garantează buna guvernare a Romaniei!

Iohannis, presedinte la fara frecventa

Iohannis a recunoscut public că nu a fost niciodată președintele tuturor românilor, respectiv al celor care au susținut PSD. Seful statului a admis că în acest mandat singura sa preocupare a fost lupta cu guvernarea social democrata. Cu alte cuvinte, Klaus Iohannis a incalcat flagrant prevederile Constitutiei care ii cere expres sefului statului sa-i reprezinte pe toti romanii si sa le apere interesele! ”Această schimbare care s-a produs astăzi, care s-a finalizat astăzi cu succes este încununarea unei lupte de uzură duse în ultimii trei ani de mine împreună cu opoziția parlamentară și a fost încununată de succes”, declara Iohannis la discursul de investitură al guvernului Orban. Cu alte cuvinte, acesta dezvaluie ca singurul său obiectiv major la Palatul Cotroceni a fost războiul cu PSD, neglijandu-si rolul esențial de mediator în societate si exigenta privind pastrarea neutralitatii impusă de Constituție sau asigurarea unui minim echilibru instituțional. După 10 ani de scandal cu Băsescu și încă 5 ani de ură isterică promovata de Iohannis, România are nevoie de un președinte al dialogului și al construcției. Singurul partid care poate da un astfel de președinte este PSD! Singurul candidat care va fi în mod autentic președintele tuturor românilor este Viorica Dăncilă!

