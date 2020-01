Jaf ca-n codru! Supercom cere dublarea tarifelor la gunoi în comunele din vestul Ialomiței!

Mai multe comune din zona de vest a județului care au încheiat contracte pentru delegarea serviciului de salubrizare cu firma Supercom s-au trezit cu solicitarea de majorarea tarifelor. Invocând creșterea taxei pentru economia circulară de la 30 de lei la 80 de lei pe tona de deșeuri trimisă la depozitare, dar și majorarea salariului minim, operatorul a cerut creștere tarifului cu 150%.

Astfel, în comunele Moldoveni, Adâncata, Movilița sau Drăgoiești tarifele percepute populației au crescut de la 6 lei/om/lună la 15 lei/om/lună. Creșterea nu poate fi justificată economic iar compania nu a fundamentat această creștere așa cum cere legislația.

Deși invocă în adresele prin care primăriilor majorare de tarif, prevederile Ordinului 109/2007 al Președintelui ANRSC, Supercom nu respectă procedura stabilită în acest act normativ cu privire la modului de calcul al tarifului majorat.

În conformitate cu acest Ordin, tarifele se pot majora doar cu valoarea influenței elementelor de cheltuieli care au crescut. În conformitate cu articolul 8 invocat de Supercom, compania avea obligația să transmită către autoritățile administrației publice locale o fișă de fundamentare a tarifului nou, pe elemente de cheltuieli, din care să rezulte influențele.

În majoritatea cazurilor, contractele de delegare s-au făcut fără licitație și fără ca operatorul să propună și să fundamentele un tarif. Încredințarea acestor contracte s-a făcut invocându-se, la limita legii, așa zise situații de urgență pentru a se evita procedura legală.

În aceste condiții, primarii sunt strânși cu ușa de operator, care impune un preț sub amenințarea rezilierii contractelor. În majoritatea cazurilor plata serviciilor se face direct din contul primăriei, în baza taxei de salubrizare, pe care cetățenii o achită anual. De teamă că rămân fără operatori, primarii sunt tentați să accepte creșteri de tarife. De această dată însă, majorarea impusă de Supercom a depășit orice limită, iar primarii s-au revoltat. Ei au cerut o mediere cu operatorul pe tema tarifelor.

Compania Supercom este deținută de fostul senator PSD Ilie Ciuclea. În 2018 firma a avut o cifră de afaceri de 184 de milioane de lei (circa 39 de milioane de euro). În jurul acestei companii gravitează o rețea de firme controlate de familia senatorului și apropiații acestuia.

Concernul masonului PSD a primit contracte bănoase în mai multe județe din țară. În sectorul 2 din București Supercom primea în 2019 3 milioane de euro doar ca taxă de așteptare în cadrul unui contract de deszăpezire. Tot în sectorul 2 al Capitalei Supercom percepe cele mai mari tarife din țară pentru contractul de salubrizare încheiat încă din 1999.

În octombrie 2019 Supercom a fost ținta unor dezvăluiri ale presei ce detaliau modul în care compania evită plata taxei de depozitare a deșeurilor, cea care este invocată acum pentru mărirea tarifelor practicate în comunele din Ialomița. Potrivit site-ului qmagazine.ro, deșeurile colectate din București de această firmă ajung pe câmpurile din județele Călărași și Ilfov:

„Conducerea SUPERCOM este bănuită că a decis să se folosească de două contracte fictive cu societatea Tekko Logistic Industry S.R.L, cu sediul în Șindrilița, com. Găneasa, jud. Ilfov deținătoarea unui punct de lucru pe câmpurile din satul Șindrilița, comuna Găneasa, respectiv societatea Utiltrailer S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, com. Ulmeni, sat Ulmeni, șos. Olteniței nr. 41, care deține un punct de lucru în sat Ulmeni, com. Ulmeni, jud. Călărași.

Conform unor declarații obținute de reporterii Q Magazine, șoferii SUPERCOM recunosc atât schimbarea destinației și transportul ilicit a unei părți din deșeurile menajere colectate de pe raza sectorului 2 cât și transportul mascat al acestora de la un punct de stocare ilegal al deșeurilor din str. Gherghiței nr. 23C, București, la punctul de lucru din Șindrilița al societății Tekko, cât și la societatea Utiltrailer din sat Ulmeni, com. Ulmeni, jud. Călărași.

Între cele două puncte de transfer nu există capacități de tratare a deșeurilor sau instalații specifice de epurare a levigatului la capacitatea necesară tratării acestor cantități mari. Destinația finală a acestora sunt, de fapt, câmpurile din împrejurimile satului Șindrilița, comuna Găneasa şi din împrejurimile satului Ulmeni, zona apropiată de Dunăre”.

Dezvăluiri qmagazine.ro – 15.octombrie 2019