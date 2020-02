Managerul Spitalului Slobozia refuză să mai elibereze decedații în weekend

Un nou scandal mocnește la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia. Managerul este acuzat că vrea să rețină decedații 72 de ore în spital pentru a evita eliberarea cadavrelor în weekend.

Medicul primar Andrei Oana, șefa serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului, susține că managerul Mariana Iancu vrea să interzică eliberarea decedaților în weekend. Măsura dispusă doar verbal de manager pare menită să taie sporurile acordate medicilor pentru așa zisa „gardă la domiciliu”.

Medicul Andrei Oana a înaintat un memoriu managerului Mariana Iancu. Șefa serviciului de anatomie patologică spune că dispoziția verbală a managerului este contrară legii. Mariana Iancu vrea să impună eliberarea decedaților după 72 de ore de la constatarea decesului și nu după 24 de ore așa cum prevede legea:

Medicul susține că Iancu ar dori liniște în weekend și de aceea ar vrea să impună acest termen de 72 de ore de la constatarea decesului pentru eliberarea decedaților. Dr. Andrei spune că o asemenea recomandare este contrară legii și că managerul nu are competența profesională să facă o asemenea recomandare:

„Ea spune că ar vrea să aibă liniște sâmbătă și duminică, morții să aștepte 72 de ore (nu 24 de ore cât spune legea). Ea însăși, având decesul părinților ei drept exemplu, a venit să-i ridice imediat, nu după 72 de ore. Nu are decât să-și găsească liniștea în weekend și să-i lase pe alții să muncească, așa cum se face de când este spitalul acesta. În plus, nu are competență medicală să facă asemenea recomandări. ”