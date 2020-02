Marian Pavel, președinte PSD Ialomița : „Candidatul pentru Primăria Slobozia va fi desemnat pe baza unui concurs de proiecte”

PSD Ialomița schimbă radical politica în privința desemnării candidaților pentru alegerile locale. Pentru prima dată în istoria partidului, candidatul pentru Primăria Slobozia va fi desemnat pe baza unei competiții între proiectele candidaților angrenați în cursa internă. Președintele PSD Ialomița, senatorul Marian Pavel, spune că dacă metoda va avea succes va fi extinsă la nivelul întregului județ.

– Domnule președinte suntem foarte aproape de alegerile locale. PSD nu a anunțat candidatul pentru primăria Slobozia. Mai mult, dezertarea fostului președinte al organizației Slobozia pune partidul într-o situația dificilă în competiția electorală pentru primăria reședinței de județ. Care este situația? De ce atâta secretomanie în jurul candidatului dvs. ?

– Nu este vorba despre nicio secretomanie. Așa cum am anunțat suntem într-un proces de evaluare a potențialilor candidați și vă pot spune că am trecut deja de prima etapă. Am măsurat cinci potențiali candidați și în urma rezultatelor au rămas în cursă trei dintre ei, toți cu potențial. Etapa a doua de selecție va fi una diferită față de ceea ce erați obișnuiți la PSD. Candidatul pentru primăria Slobozia va fi desemnat pe baza unui concurs de proiecte. Acum poate se înțelege de ce am avut nevoie de o nouă conducere pentru organizația Slobozia, cea care trebuie să fie locomotiva partidului și la aceste alegeri locale.

Din punctul meu de vedere organizația Slobozia nu este deloc într-o situație dificilă. Am declanșat un proces de reformă reală, pornind de la aducerea unor oameni noi, cu viziuni politice reformatoare și terminând cu procedura de selecție a candidaților, care nu mai este rodul unor decizii subiective, luate în conclav, ci rezultatul În proces de selecție bazat și pe competență. Nu mai promovăm doar oameni populari, ci și oameni competenți care sunt capabil să elaboreze și implementeze programe de dezvoltare locală viabile.

– În ce constă această procedură de selecție?

– Pe baza cifrelor din bugetul municipiului ei vor elabora un proiect de dezvoltare. Vrem să vedem cum ar administra ei banii astfel încât să reușească să satisfacă nevoile orașului și să genereze investiții care să aducă dezvoltare. Vrem să vedem viziunea fiecărui candidat despre viitor. Pot lucra în echipe, pot consulta specialiști, nu există restricții. În proiectul fiecărui candidat trebuie să se regăsească un set de obiective pe termen scurt și un altul pe durata a două mandate. Va exista o comisie de specialiști care va evalua proiectele și vor exista dezbateri cu membrii organizației pe temele propuse de candidați.

Noi credem că nu mai putem continua cu promisiuni electorale nerealizabile. Candidatul nostru va veni în fața alegătorilor cu un program articulat, bazat pe surse de finanțare certe. Acesta este obiectivul nostru. Dacă lucrurile merg în direcția pe care ne-o dorim, vom extinde tipul acesta de selecție la toate localitățile unde avem mai mulți potențiali candidați.

– De unde a răsărit această idee?

– Din nevoie. Suntem creditați de electorat cu încredere, dar suntem la al treilea candidat pe care-l schimbăm după un mandat nereușit. Nu mai putem da vina doar pe candidat. Oamenii nu ne mai cred și asta se vede dacă vă uitați la scorul electoral al PSD la Slobozia. Avem responsabilitatea, obligația chiar, să desemnăm oameni care au capacitatea de a construi echipe și de a implementa proiecte care să ducă orașul înainte.

Slobozia este în criză. Sunt proiecte nefinalizate de ani de zile, bugetul se diminuează de la an la an, nu atragem investiții și nu aducem bani europeni care să ne ajute să dezvoltăm orașul. Consecințele se văd. Tinerii pleacă din oraș și nu se mai întorc, iar asta este cea mai gravă problemă. O să vedeți o schimbare majoră și la nivel de consilieri. Vom avea și oameni din mediul de afaceri, oameni dinamici, pricepuți în domeniile lor care vor filtra proiectele executivului și vor veni cu propriile proiecte. Nu mai putem pierde încă patru ani.

– Fostul președinte al PSD Ialomița va candida, se pare, din partea Partidului Ialomițenilor. Vă afectează această candidatură?

– Nu. PSD nu stă în Pavel, Stoica, Mușoiu sau alte persoane. PSD contează ca echipă. Dl Stoica are libertatea de a alege ce viitor politic își dorește. Partidul trebuie să se adapteze la realitățile politice și să asculte dorințele electoratului. Omenii s-au săturat de amatorism și demagogie. Sigur că vom avea în programele noastre obiective care vizează electoratul nostru tradițional. Vorbim despre măsuri de protecție socială și asistență pentru categoriile defavorizate. Dar nu putem ignora segmentul activ al societății. S-a văzut la alegerile din 2016, când acest segment a votat masiv pentru proiectele propuse de PSD.

– Acest segment de electorat l-ați pierdut rapid. Dragnea, Viorica Dăncilă...

– Nu în totalitate. Dacă doriți putem discuta și despre acest subiect. Dar vă întreb eu altceva. Ce fac liberalii acum este ceea ce au așteptat oamenii de la ei? Eu nu cred. Sigur că am decontat greșeli de strategie, numiri neinspirate și erori de comunicare. Dar am înțeles mesajul și am declanșat un proces de reformă. Uitați-vă la PSD Ialomița. Am schimbat conducerea, schimbăm candidații și deschidem competiția în partid pentru cei care doresc să acceadă la demnități publice. Este un proces care va continua, iar alegătorii vor constata asta când vor vedea listele noastre de candidați.