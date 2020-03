Alexandru Potor, candidat PSD pentru Primăria Slobozia: „Este extrem de important să nu mai facem experimente”

PSD și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Slobozia. Așa cum era de așteptat, a fost nominalizat Alexandru Potor, fost secretar de stat în guvernul Dăncilă. În cadrul conferinței de presă Potor a anunțat că își dorește o campanie electorală decentă, bazată pe dezbateri. Discursul coerent și ideile exprimate reprezintă noutate absolută pentru un candidat PSD.

Fostul secretar de stat a declarat că are capacitatea de a aduce în fața locuitorilor Sloboziei un proiect de dezvoltare care să acopere o perioadă cuprinsă între 8 și 12 ani. Proiectul a fost creionat în cadrul dezbaterilor interne dintre cel mai bine plasați candidați ai PSD, Alexandru Potor și Marius Ștef:

“E o onoare să fiu astăzi aici și este o onoare să fiu desemnat candidat al PSD pentru Primăria Slobozia. Sunt absolut conștient că urmează o perioadă grea. Cu toții avem plusuri și minusuri. Eu consider că pot aduce în fața cetățenilor din municipiul Slobozia un proiect de administrație publică care cu adevărat să reprezinte pentru următorii patru ani, și, de ce, pentru următorii 8 sau 12 ani, o soluție de dezvoltare.

Noi am avut dezbateri între potențialii candidați să vedem care sunt ideile de dezvoltare, proiectele de campanie pe care le vom aduce în fața cetățenilor. Chiar în această sală am avut o dezbatere intensă în fața colegilor din organizația municipală împreună cu colegul Marius Ștef. Am avut și atunci prilejul de a răspunde unor întrebări, legate de viziunea de dezvoltare și despre proiectele pe care le propunem.

Astăzi lucrurile s-au concretizat și sunt, oficial, candidat al PSD pentru Primăria Slobozia. Nu astăzi vom lansa acest proiect al nostru pentru că vom aștepta puțin până în apropierea alegerilor dar câteva principii o să le expun și acum. Bani există. Depinde de noi să îi atragem și să-i punem la treabă“.