Marian Pavel, președinte PSD Ialomița: „Cum o să gestioneze PNL criza coronavirus când jumătate din partid s-a auto-infectat”??

Senatorul PSD Marian Pavel se declară consternat de modul în care PNL și președintele Klaus Iohannis au înțeles să acționeze pentru instalarea unui nou guvern.

Abandonul premierului desemnat Florin Câțu este o dovadă de politicianism dus la extrem. Faptul că în vreme ce țara traversează o criză sanitară severă liberalii își reglează conturile în loc să guverneze așa cum s-au angajat arată un nivel de cinism de-a dreptul criminal, crede Pavel.

Rezultatul l-ați văzut. Votul dat pentru învestire a durat 6 ore din cauza măsurilor de securitate, jumătate dintre liberali n-au putut participa la vot pentru că sunt în carantină. Mă întreb cum va putea PNL să gestioneze criza epidemiei de coronavirus în condițiile în care jumătate din partid s-a autoinfectat? Cum poți proteja pe alții dacă nu te poți proteja pe tine? Norocul nostru este că avem specialiști buni în sistemul sanitar, care sprijiniți pot să pună situația sub control. Să sperăm că măcar atât va putea face guvernul proaspăt izolat”

„Ne confruntăm cu, probabil, cea mai severă criză din ultimii 100 de ani. Neșansa face ca la putere să avem un partid format din inconștienți veseli ce se bat pentru funcții. Liberalii s-au găsit să-și regleze conturile și să se răfuiască între ei exact acum, când România are nevoie de un guvern stabil.

În ciuda criticilor fundamentate pe care Pavel le aduce liberalilor, el spune că votul dat de PSD pentru învestirea guvernului nu putea fi evitat:

„Probabil că oamenii se întreabă de ce am dat votul de investitură unor iresponsabili. Dacă nu am fi votat guvernul Orban-Iohannis am fi fost mai inconștienți ca ei. Nu puteam risca să lăsăm țara fără niciun fel de apărare în fața acestei crize. Este nevoie de un guvern care să poată lua măsuri urgente. Este nevoie de întărirea sistemului sanitar și asigurarea fondurilor pentru achiziția de aparatură și materiale.

În plan economic trebuie adoptate măsuri pentru susținerea firmelor afectate de criză, pentru asigurarea veniturilor populației și a locurilor de muncă. Nu se poate implementa nimic fără un guvern cu puteri depline. Vom fi foarte atenți însă la ce se măsuri se iau și la ordonanțele promovate de guvernul izolat la Vila Lac”.