Dosar penal în scandalul Aldezin. Poliția a ridicat documente de la DADP Slobozia.

Joi, 9 aprilie, IPJ a început certările într-un dosar ce vizează modul în care s-a făcut dezinfecția pe scările de bloc din Slobozia. Polițiștii au ridicat documente de la Direcția de Administrare a Domeniului Public după ce această instituție a utilizat pentru dezinfectarea blocurilor un biocid neautorizat pentru utilizarea în spații publice.

Mocioniu împarte și substanțe interzise

Produsul de uz veterinar a fost utilizat și pentru operațiuni de dezinfecție pe domeniul public deși Ministerul Sănătății a avertizat că împrăștierea de substanțe chimice pe străzi nu a fost dovedită ca fiind eficientă. Direcția dă Sănătate Publică a amendat DADP cu suma de 500 de lei pentru utilizarea Aldezin.

Mocioniu a utilizat Aldezin deși știa că produsul nu este avizat!

Revoltat, primarul Adrian Mocioniu a emis un comunicat de presă aberant, în care informează populația că va continua să utilizeze Aldezin, deși biocidul nu este avizat. El susține că acțiunea a fost eficientă și n-a pus în pericol sănătatea cetățenilor pentru simplu fapt că nu au fost reclamații de la cetățeni :

Am fost printre primele autorități locale care au demarat aceasta acțiune și din experiența acumulata vă garantez ca am efectuat o acțiune de dezinfecție foarte eficientă in combaterea coronavirus și fără riscuri pentru cetățenii din Municipiul Slobozia. Cel mai bun argument în acest sens este ca după dezinfecțiile efectuate cu succes nu au fost sesizări din partea cetățenilor. Din contra , acțiunile noastre au fost primite cu entuziasm și încredere din partea cetățenilor. Produsul folosit -Aldezin fabricat la Institutul Pasteur a fost autorizat TP 2 pana in 2016, in prezent fiind autorizat TP 3.

Compania Pasteur, cea care produce Aldezin, a informat într-un comunicat de presă că produsul nu este avizat TP 2 dar că va solicita avizarea și pentru spații publice:

Până în 2016, Aldezin a fost avizat pentru utilizare în categoria TP2 – spatii publice, unități sanitare, laboratoare și mijloace de transport. Certificarea nu a fost reînnoita pentru aceasta categorie, compania alegând să se concentreze exclusiv pe domeniul veterinar.

Așa cum am informat aici, motivul pentru care Aldezin nu are aviz pentru utilizarea în spații publice este acela că are în compoziție glutaraldehidă, un compus toxic în concentrațiile utilizate în componența diverselor biocide.

Interesant este faptul că pe site-ul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Vetreninar, instituție aflată în subordinea ANSVSA, produsul Aldezin figurează ca având autorizația expirată din 2010.

Potrivit acestei instituții produsul a avut autorizație pentru decontaminarea suprafețelor din ferme, echipamente, incubatoare, mijloace de transport, laboratoare, clinici veterinare, grupuri sanitare, fabrici de procesare a nutrețurilor, industria alimentară