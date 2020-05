Limba română, maltratată la Primăria Slobozia. Primarul Mocioniu a promovat agresorul în funcția de șef al serviciului juridic!

Promovarea în funcție la Primăria Slobozia se face după criterii care scapă logicii și bunului simț. Cu excepția câtorva funcționari cu experiență, pe care primarul i-a găsit în funcții și a avut bunul simț să-i lase să-și vadă de treabă, mulți angajați au aterizat în posturi pentru care nu au competențe minime.

Este cazul șefei de dată recentă a serviciului juridic condus până în decembrie 2019 de Emilian Barbu, actualul subprefect al județului. Locul acestuia a fost luat de doamna consilier juridic Aurelia Dinu, promovată în funcție de primarul Adrian Mocioniu.

Una dintre calitățile excepționale care o recomandă pe doamna Dinu pentru ocuparea acestei funcție este, probabil, lipsa oricăror prejudecăți de ordin gramatical. O demonstrează o adresă redactată de doamna consilier prin care i se explica unui contribuabil semnificația unor debite.

Așa scrie șefa serviciului juridic de la Primăria Slobozia

Adresa, care a trecut ca prin brânză de filtrul actualului subprefect, a aterizat pe biroul primarului cu o sumedenie de greșeli de exprimare și redactare. Alesul oamenilor a pus mâna pe un pix și a început să corecteze precum un veritabil pedagog de școală nouă. În ciuda vigilenței domnului edil, textul n-a fost corectat până la capăt. Pedagogul a ratat o virgulă între subiect și predicat, strecurată dibaci de doamna consilier juridic printre litere omise și propoziții alambicate.

Deși redactarea unui text simplu reprezintă un obstacol pe care doamna Dinu l-a picat cu brio, astăzi o regăsim fix în fruntea serviciului juridic, pe locul lăsat liber de dl subprefect Barbu. Decizia dlui Mocioniu de a promova în funcție o persoană cu astfel de competențe este aproape firească. În loc să-i facă lucrarea ghem, s-o arunce la coș și s-o trimită la școala primară pe doamna consilier, primarul a găsit de cuviință s-o avanseze. Recompensă meritată după sistemul de valori al primarului, ceea ce întărește ideea că marile spirite se întâlnesc inevitabil!

Sistemul public găzduiește și plătește salarii imense unor indivizi incapabili să se exprime corect în limba română, abilitate ce se dobândește, dacă se dobândește, în clasele primare. La Primăria Slobozia asemănarea dintre turc și pistol ține de domeniul evidenței. Din păcate, acești savanți huzuresc pe banii contribuabililor și sunt protejați și avansați de șefi la fel de competenți ca ei. Ceea ce trebuia demonstrat!