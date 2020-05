Minunile lui Vela. Șeful IPJ Ialomița, sancționat cu o promovare!

„Această atitudine de insubordonare, de iresponsabilitate față de atribuțiile și competențele ce decurg din conducerea directă a unor misiuni, mă îndreptățesc să solicit demiterea din funcție atât a șefului IPJ Ialomița, cât și a șefului IJJ Ialomița”.

Așa justifica prefectul județului Ialomița, Tonița Manea, cererea de destituire din funcție a șefului IPJ Ialomița, comisarul Cristian Ivan și a șefului Inspectoratului Județean de Jandarmi, lt-col Marius Costel Dobre. Prefectul reclama lipsa de implicare a celor doi în gestionarea răspândirii Covid 19 în localitățile Bărbulești și Țăndărei. În ciuda faptului că li s-a cerut să se implice personal în gestionarea situației, cei doi au delegat atribuțiile subordonaților. Ivan a fost numit în funcția de șef al IPJ Ialomița, cu delegație, de fostul ministru PSD Carmen Dan, deși la momentul numirii polițistul făcea obiectul unei cercetări disciplinare legate de cazul Șinești.

Ministrul de Interne Marcel Vela dat curs solicitării prefectului. Numai că, în cazul comisarului Cristian Ivan, destituirea a fost anulată din condei, ofițerul fiind promovat în funcția de director adjunct al Direcției de Ordine Publică din cadrul IGPR. Potrivit independentonline.ro, noul șef al IPJ Ialomița este comisarul șef Mircea Ion Rus, șeful IPJ Cluj.

În august 2018 realitateadeialomița.ro publica o serie de informații cu privire la trecutul profesional al lui Ivan:

Cariera comisarului șef Ivan are numeroase umbre. În ianuarie 2010 el devine șeful Poliției Municipiului Slobozia, funcție pe care o ocupă până în august 2017. Aparent inexplicabil se transferă la Serviciul Cazier, un fel de cimitir al elefanților cu probleme din poliție. Surse din cadrul IPJ susțin că mutarea s-a datorat unor rapoarte informative din care rezulta că Ivan avea legături cu interlopii din cartierul Bora.

În august 2019, în cadrul unui interviu acordat în presa locală, deputatul Tinel Gheorghe, președintele PNL Ialomița, afirma:

Eu am mare încredere în șeful IPJ Ialomița, domnul Ivan. El e tânăr și consider că nu are tarele celor de dinaintea lui. L-am girat și-l girez în continuare încă pe Ivan, gândind că acest băiat tânăr , bine pregătit profesional poate schimba ceva în comportamentul polițiștilor din Ialomița.

