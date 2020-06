Ponta a încercat să anexeze economia României intereselor Partidului Comunist Chinez

Începând din anul 2013 Victor Ponta a implementat o agendă toxică prin care a încercat infiltrarea Partidului Comunist Chinez (PCC) în economia României.

Acțiunile lui Ponta sunt în contradicție flagrantă cu interesele economice și de securitate ale țării, companiile chinezești vizând preluarea controlului asupra sectorului energetic al României, dar și zone sensibile care vizează infrastructura de comunicații, agricultura sau infrastructura rutieră.

Fan al politicii criminale a PCC, Ponta este artizanul introducerii României în Forumul Economic China – Europa Centrală și de Est, organizație care derulează o agendă de politică externă menită să șubrezească coeziunea Uniunii Europene și să influențeze politica externă a blocului comunitar față de atrocitățile care se petrec în China în materia drepturilor omului.

„România îşi dorește să fie cea mai importantă poartă de intrare în Uniunea Europeană a schimburilor comerciale între Europa şi China”, spunea Ponta în cursul vizitei oficiale desfășurate în 2014. Iar rezultatele vizitelor toxice ale lui Ponta în China și a „deschiderii” manifestate de guvernele PSD către PCC din 2012 până în prezent nu au întârziat să apară. În anul 2019 România a avut un deficit comercial în valoare de 3,7 miliarde de euro în relația cu China, ceea ce reprezintă 22% din deficitul comercial al țării cifrat la 17 miliarde de euro. Asta în condițiile în care, în 2012, deficitul comercial în relația cu China era de 1,6 miliarde de euro.

Drumul lui Ponta către China a avut o haltă în Kazahstan. Se întâmpla în vara anului 2013. Vizita a avut un scop foarte clar, subliniat la final de declarațiile făcute atât de Ponta cât și de președintele Kazahstanului:

Avem o dinamică extraordinară din punctul de vedere al colaborării; am fost de câteva ori în România, președintele dumneavoastră a fost la noi de câteva ori. Vă suntem recunoscători pentru poziția clară a guvernului României, în ceea ce privește rezolvarea problemelor datoriei Rompetrol.



Domnule președinte, vă mulțumesc pentru onoarea de a vă întâlni. Am avut ieri discuții forte bune, prietenești și constructive cu primul-ministru și ceilalți reprezentanți ai guvernului. Am fost foarte bucuros că am reușit, prin decizia politică a guvernului pe care îl conduc, să rezolvăm diferendul între guvernul României și Rompetrol.

Premierul Victor Ponta