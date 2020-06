Record mondial: Moraru plătește 10500 de lei pentru machetarea unui ziar cu 8 pagini!

Președintele CJ Ialomița, Victor Moraru, a inventat în urmă cu patru ani un soi de buletin informativ cu un pronunțat caracter electoral intitulat „Ialomița ta”. Lucrarea, scrisă de angajații CJ, conține numeroase poze ale augustului și texte de mare respirație scrise în cel mai pur stil propagandistic.

Inițial publicația era tehnoredactată de angajații Consiliului Județean, care o și corectau și o expediau la tipar. Începând din iulie 2019 serviciul a fost externalizat către o firmă din București, care a primit într-o singură zi trei contracte de prestări servicii.

Machetare plătită de 10 ori mai scump.

La data de 12.07.2019, firma The Four o Five SRL a încheiat cu instituția condusă de Moraru un contract care are ca obiect servicii de editare și machetare a buletinului informativ „Ialomița ta”. Contractul era valabil până la finalul anului 2019 și avea valoarea de 56.790 lei. La finalul anului 2019 contractul a fost prelungit până la data de 30.04 2020 pentru suma de 37.060 lei. În total, pentru 9 luni, firma a încasat suma de 94.650 de lei pentru nouă (9) ediții ale ziarului.

Asta înseamnă că pentru fiecare ediție a „buletinului” informativ Moraru a plătit servicii de paginare în valoare de 10.516 de lei. Pe piața liberă prețul pentru machetarea unui ziar de 8 pagini nu depășește 200 de euro. Adică de 10 ori mai mult decât a plătit Consiliul Județean.

Costurile cu machetarea publicației sunt apropiate de costurile înregistrate cu tipărirea. Pentru perioada aprilie 2018-martie 2019 Consiliul Județean a plătit către tipografia Art Print suma de 96.000 de lei fără TVA. La aceste sume să adaugă costuri de 80.331 de lei fără TVA pentru difuzarea publicației. În total Moraru toacă numai cu această fițuică aproximativ 291.000 lei. Pentru așa zisa promovare a activităților CJ Ialomița, adică tot pentru imaginea lui Moraru, Consiliul Județean plătea, în 2019, suma de 215.286 lei către șase entități media. Una peste alta, imaginea lui Moraru este o operațiune finanțată cu peste 500.000 de lei pe an din bani publici.

Firma de tehnoredactare, miluită cu alte contracte

După modelul Intergroup Engineering, despre care am scris aici, și firma The Four o Five SRL a fost miluită cu mai multe contracte în aceeași zi. În fatidica zi de 12 iulie 2019, firmulița de apartament a primit un contract în valoare de 71.000 de lei pentru „promovarea” proiectelor, acțiunilor și evenimentelor organizate de Consiliul Județean. Nimeni din angajații CJI chestionați de noi nu își aduc aminte de vreun eveniment promovat de această firmă. La aceeași dată, aceeași firmă a mai încheiat două contracte în valoare totală de 15 225 de lei pentru realizarea unui website (care o fi ăla?) și mentenanța respectivului site rămas anonim.

Contracte atribuite în aceeași zi către o singură firmă, specialitatea casei!

Trăgând linie și adunând misterioasa firmă de apartament a primit de la CJ Ialomița 180.875 de lei. Singura activitate la vedere pe care această firmă o derulează este paginarea fițuicii de 8 pagini a CJ. Gurile rele spun că prin această manevră Moraru și-a asigurat plata serviciilor de promovare în campania electorală pentru alegerile locale, unde ar vrea să candideze pentru un nou mandat deși PSD nu-l mai desemnează. Dar nu am găsit încă dovezi în acest sens.

L-am întrebat pe Moraru care este situația acestor contracte și cum se face că instituția își permite să achite cel mai scump serviciu de tehnoredactare din lume- 10.500 lei pentru 8 pagini- când pe piață un asemenea serviciu nu depășește 1000 de lei.

Moraru a reacționat ca de obicei. Nu știe nimic, habar nu are cine este firma, n-a făcut el contractele. Am încercat să-i sugerăm să întrebe serviciul de achiziții publice despre această afacere. A refuzat și a recomandat, așa cum face ori de câte ori nu are o explicație, să scriem ce vrem.