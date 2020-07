Ștefan Mihăilă demisionează din Pro Golănia. Neacșu, acuzat că a transformat partidul în SRL

Gașca condusă de unchiul ANRE se subțiază pe zi ce trece. Ștefan Mihăilă, unul dintre primii membri ai partidului, și-a anunțat demisia. El invocă faptul că liderul informal al partidului a transformat filiala într-un soi de SRL, condusă de 2-3 oameni care nu au legătură cu interesele partidului.

Demisia lui Mihăilă vine după ce alți doi membrii, Paros și Donose, și-au anunțat public demisiile invocând aceleași argumente:

„Am fost primul membru cu adeziune în Ialomita, din 21.12.2018. În ultimul an şi jumătate am trecut prin două bătălii electorale, am coordonat activitatea şi campania organizației județene, obținând un procent de peste 10% la europarlamentare, un rezultat foarte bun pentru un partid nou”.

Ștefan Mihăilă, proaspăt demisionat din partidul lui Neacșu