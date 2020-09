Marian Pavel (PSD):Miza noastră pentru dezvoltarea economică este creșterea veniturilor proprii ale județului

Dezvoltarea economică a județului este o prioritate social-democrată, iar aceasta se face eficient din mai multe surse de finanțare, proiectele europene fiind una dintre ele, deci nu singura. Experiența spune că dezvoltarea sustenabilă presupune ca activitatea economică să se reflecte în încasările la bugetul județului și al unităților administrativ teritoriale.

Fondurile europene sunt foarte bune pentru că ne ajută la dezvoltarea unor obiective individuale, dar nu și suficiente fiindcă este nevoie de alocarea altor fonduri pentru utilizarea și menținerea acestora. Investițiile din aceste fonduri punctuale cresc pe termen scurt și mediu infrastructura și dotarea tehnică în anumite zone, însă fără o programare strategică și o viziune clară asupra evoluției pentru următorii 10-15 ani nu ajungem la un maxim de rezultate. Investim în infrastructura rutieră și de utilități a unei zone dar avem nevoie și de proiecte care să vizeze atragerea de investiții aducătoare de venituri la buget și care să contribuie la creșterea economică.

Toate aceste investiții au un puternic impact social și economic în dezvoltarea județului câtă vreme sunt integrate într-o strategie pe termen lung care aduce cu sine o creștere vizibilă a veniturilor la buget. Si astfel reducem dependența unităților administrativ teritoriale de sursele de venituri ocazionale. Spun asta fiindcă am aruncat o privire asupra bugetului județului Ialomița și am constat că veniturile proprii sunt de cel mult 30% din veniturile totale rezultate din alte surse. În 2019, de exemplu am avut venituri proprii de 48,7 milioane și total venituri de circa 198 de milioane.

Ce vom face în momentul în care nu vor mai exista fonduri europene? Cum finanțăm întreținerea infrastructurii pe care azi o construim cu fonduri externe? Cum vom putea ajuta comunitățile mai puțin dezvoltate să se transforme în zone de concentrare economică și să devină centre de profit?

Viziunea mea despre dezvoltarea economică ține de exploatarea potențialului economic al județului și al comunităților locale, potențial care să fie pus la dispoziția agenților economici interesați în extinderea activităților lor.

Eu mizez pe faptul că, de exemplu, municipiul Fetești poate deveni un centru logistic important în care agenții economici pot avea acces la o rețea complexă de transport. Municipiul Fetești oferă acces la transport fluvial către portul Constanța, acces rutier la autostrada București-Constanța și accesul la un nod de cale ferată foarte complex.

Asta înseamnă că investițiile făcute în căile de comunicații spre și dinspre Fetești ar face atractivă întreaga zonă. Consiliul Județean trebuie să cuantifice eforturile UAT-urilor din zonă care să își coordoneze investițiile astfel încât să poată oferi investitorilor platforme pentru activități pentru depozitare și transport. Toate eforturile de investiții publice trebuie să urmărească acest obiectiv.

Ne asociem, identificăm și achiziționăm terenuri (dacă este nevoie) și dezvoltăm infrastructura. Apoi zona trebuie promovată ca un incubator în care se pot derula afaceri care depind de capacități de depozitare cu acces facil la transport ieftin și rapid. Efectele sunt multiplicate rapid în economia locală – locuri de muncă, creșterea valorii proprietăților, creșterea numărului de locuitori și, nu în ultimul rând, creșterea încasărilor la bugetele locale.

Folosind acest tipar intenționăm să construim astfel de zone în tot județul, care să ofere concentrare de populație și facilități pentru investiții, în funcție de avantajele pe care respectivele zone le pot oferi.

Aș vrea să înțelegem că cel mai bine ne ajutăm singuri. Ne dorim ca județul să nu mai depindă de bunăvoința unui guvern sau altul. Finanțarea pe care o putem obține trebuie să deservească dezvoltării economice. Construim obiective pentru care riscăm să nu avem suficienți bani de întreținere și reparații. Facem investiții în canalizare sau rețele de gaze pe care oamenii nu au efectiv cu ce să le acceseze. De aceea este necesar ca investițiile publice să atragă și investitori privați care să creeze atât locuri de muncă, dar și să aducă mai mulți bani la bugetul local.

Acestea sunt posibile prin dezvoltarea unor centre de profit. Fără venituri proprii și consistente, județul nu se poate dezvolta, iar obiectivul meu este ca Ialomița să iasă din zona județelor slab dezvoltate și dependente de bugetul național.

