Luminița Barcari (PNL): Cred cu tărie în șansa unei schimbări a județului

Ialomița are nevoie urgentă de oportunități de dezvoltare pentru oameni şi pentru comunitățile locale, iar guvernul Partidului Național Liberal sprijină aceste proiecte. Prioritățile mele ca președinte al Consiliului Județean vor fi:

Locurile de muncă şi atragerea de investiții;

Asfaltarea şi extinderea rețelei de drumuri comunale şi județene;

Introducerea alimentării cu gaz în toate localitățile;

Extinderea rețelei de apă şi canalizare;

Modernizarea unităților de învățământ şi a celor sanitare;

Consolidarea sistemului de irigații din județ.

De ce candidează Luminița Barcari?

Răspunsul la această întrebare se concretizează, pe de-o parte, prin încrederea pe care mi-au acordat-o colegii din organizația județeană a Partidului Național Liberal și prin propunerea pe care mi-au făcut-o, considerând că abilitățile mele pot să fie valorificate într-o asemenea funcție în fruntea județului Ialomița. Iar, pe de altă parte, prin dorința mea de a îmi pune în slujba comunității experiența. Eu am văzut această candidatură drept un fapt firesc, mai ales că locuiesc în județul Ialomița, în care m-am născut și viața mea este legată puternic de oamenii și locurile din Ialomița, un județ prea mult timp ignorat și care are nevoie de fapte, de dezvoltare!

De ce președinte al Consiliului Județean?

Vă spuneam mai înainte despre experiență. În ceea ce mă privește, aceasta este nu doar politică, dar și profesională și managerială. Iar prin raportare la responsabilitățile acestei funcții, am considerat că experiența constituie un atu. Totodată, eu cred cu tărie în șansa unei schimbări a județului, a mentalității și, implicit, a modalității oamenilor de a acționa în comunitate și consider că pot fi parte a acestei schimbări ca președinte al Consiliului Județean Ialomița!

Sloganul dumneavoastră este „ SE POATE ȘI ÎN IALOMIȚA”. Ce transmite acest slogan?

Faptul că se poate acționa și în acest județ, astfel încât el să fie mult mai bine situat la nivel național din punct de vedere economic, social, iar locuitorii lui să aibă o calitate superioară a vieții, atât în privința perspectivelor economice și a posibilităților de realizare a veniturilor, cât și în privința infrastructurii. Din păcate, Ialomița, în prezent, în ciuda potențialului natural și economic deținut, se află într-un stadiu de dezvoltare foarte scăzut. În condițiile în care la conducerea județului, a Consiliului Județean, în ultimii 30 de ani s-au aflat reprezentanți ai PSD. Iar județul este unul dintre cele cunoscute la nivel național ca fiind conduse de așa-ziși baroni ai partidului menționat Iar aceasta este o realitate, nu o acuză de campanie electorală.

Am văzut în spațiul public, pe diverse canale, menționându-se multe cifre care ar atesta, de pildă, investiții în Ialomița ultimilor ani. Dar, dincolo de aceste cifre mari și seci – da, era normal să fie vehiculate diverse sume cheltuite, pentru că județul a beneficiat de buget -, unde se vede binele locuitorilor și al județului? Care a fost eficiența administrației? Care sunt roadele investițiilor traduse în mai bine pentru oameni? De ce REALITATEA din Ialomița este aceasta și nu alta? Am tot făcut referire în ultima perioadă la modelul de bună administrare, guvernare liberală aplicat în alte zone ale țării sau în alte județe. De ce s-a putut în Cluj, Bihor, Alba, Călărași chiar și nu s-ar putea și în Ialomița? De ce acolo au fost aplicate și dezvoltate atâtea proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor și în județul nostru, care are un potențial remarcabil din punct de vedere agricol, de exemplu, nu s-ar putea? Bineînțeles că SE POATE! Important este, însă, ca la conducerea comunității să fie buni administratori. Partidul Național Liberal nu a avut până acum șansa de a demonstra la nivelul de președinte al Consiliului Județean Ialomița, de a pune în aplicare programul politic menit să ducă județul la un nivel superior. Și, de aceea, este necesar ca votanții de la alegerile din 27 septembrie să acorde această șansă și să își schimbe mentalitatea, demonstrând că SE POATE!

Ați vorbit despre potențialul agricol al județului. Ce SE POATE în domeniul acesta în Ialomița în viziunea candidatului Luminița Barcari?

Prin programele inițiate în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică, elaborat de către guvernul României, Consiliul Județean Ialomița, reprezentat de către Președinte, va fi parte în procesul de obținere a liniilor de finanțare europeană pentru sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare. Un alt aspect al programului politic al candidatului Luminița Barcari în domeniul agriculturii vizează sistemele de depozitare a produselor agricole. Este știut faptul călipsa investițiilor în sectorul agricol a contribuit substanțial la creșterea deficitului comercial al României, importurile de produse agro-alimentare înregistrând creșteri constante. Între problemele identificate care contribuie la acest dezechilibru major se află lipsa unor capacități moderne de depozitare și, pentru a răspunde acestei nevoi urgente, Guvernul României va demara, începând cu data de 1 martie 2021, construirea a 8 depozite de produse agricole, amplasate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Depozitele regionale vor fi amplasate în vecinătatea nodurilor de transport rutier, feroviar și fluvial, în scopul reducerii costurilor de transport. Dată fiind amplasarea într-un asemenea context favorabil, Ialomița, prin intermediul Consiliului Județean, poate fi unul dintre centrele regionale. În acest moment, se acționează din partea conducerii PNL Ialomița, pentru ca depozitul regional pe Regiunea de dezvoltare Sud-Est să fie în Ialomița. Avem în vedere, totodată, și implementarea unor tehnologii de procesare, formare profesională cu sprijinul liceelor ce au clase cu profil agricol.

Ce intenții aveți pentru sprijinirea mediului de afaceri și pentru a demonstra că SE POATE și în acest domeniu?

Vă vorbeam puțin mai înainte despre modelul liberal de dezvoltare a localităților, a comunităților și a județelor. În cadrul acestui model demonstrat în alte județe, instrumentul cel mai eficace s-a dovedit atragerea de investiții și de fonduri europene. De aceea, mi-am propus ca la nivelul Consiliului Județean să existe Serviciul de Fonduri și Implementare a Proiectelor, format din persoane care vor dezvolta programe pentru realizarea de investiții strategice și atragerea de investitori privați naționali și internaționali în scopul implementării în Ialomița a unor proiecte de cel puțin 1,5 miliarde euro în următorii 4 ani. Totodată, văd necesară înființarea unor birouri economice zonale ale Consiliului Județean, la solicitarea mediului de afaceri local și a GAL-urilor unităților administrativ-teritoriale. Iar extinderea rețelelor de utilități în zonele atractive din punct de vedere economic se impune ca parte a strategiei de sprijinire a mediului de afaceri.

Comandat de Partidul Național Liberal, executat de Enciu Mihăiță PFA, Cod Unic de Înregistrare-AEP 21200012