Proiecte europene ale statului paralel. Doi pensionari băgați la înaintare umflă 17 contracte cu valoare de peste 1 milion de lei de la Primăria Slobozia

Primăria Slobozia a depus, în cadrul Regio 2014-2020, un număr de 10 cereri de finanțare în valoare de 30 de milioane de euro. Proiectele vizează „mobilitatea urbană”, introducerea transportului electric de călători, amenajarea de piste de biciclete și alte asemenea obiective generoase, dar absolut inutile pentru oraș. În spatele acestor proiecte să află doi pensionari asociați într-o firmă controlată din umbră de băieți deștepți cu biografii dubioase. Atât de dubioase că se simte în aer miros de Coldea, ex SRI. Vărul lui Coldea mai exact!

Boss-ul de la Urban Scope, Radu Dragomir, a umflat potul la Slobozia

Contracte de peste 1 milion de lei au fost atribuite acestei societăți în care doi pensionari își pasează părțile sociale între ei până ce acestea ajung la un al treilea, care este și beneficiarul real al întregii afaceri. În combinație mai intră două companii deținute de soția boss-ului din umbră. Despre personajele misterioase care stau în spatele aurei de magnet al fondurilor europene pe care o afișează fostul primar Adrian Mocioniu va fi vorba în cele ce urmează.

Viziunea lui Mocioniu corespunde cu planul de afaceri al statului paralel,

mai exact cu cel al pensionarilor din Vâlcea băgați la înaintare în SC Urban Scope SRL. În perioada 2017-2019 Primăria Slobozia a încredințat, fără licitație, 11 contracte în valoare de 738.000 de lei acestei societăți (vorbim doar despre contractele făcute publice pe site-ul primăriei). Contractele vizează servicii de consultanță sau elaborarea de studii de fezabilitate pentru absolut toate proiectele de investiții cu finanțare europeană pe care Mocioniu le vântură în campania electorală. Situația contractelor încheiate cu Urban Scope se prezintă astfel:

Situația contractelor încredințate fără licitație către SC Urban Scope SRL

La plăcintă se mai înfig două companii care care gravitează în jurul aceluiași cerc de interese economice. Este vorba despre SC Global Tech Xpert SRL și SC Next Bike SRL. Situația contractelor atribuite acestei firme de către primăria condusă de Mocioniu este următoarea:

Contracte date soției lui Dragomir fără licitație

Aceste două companii sunt deținute de soția celui care deținea prin interpuși firma Urban Scop. Ce șanse ar exista în viața reală ca o familie de întreprinzători să prindă la aceeași primărie în numai doi ani 17 contracte fără licitație și fără ca la baza lor să existe o rețea de interese și cumetrii tangente cu statul paralel? Probabil nu multe. Poate că niciuna!

În spatele firav al lui Mocioniu se ascunde familia Dragomir,

o familie orientată cu ventuzele spre bugetele localităților. Cercul de interese economice al acestei familii cuprinde un număr de patru companii, toate finanțate exclusiv din afaceri cu primăriile din țară. Și, ca potrivirea să fie perfectă, toate livrează același tip de proiecte pe care primarii neinițiați sau cei ultra versați le cumpără fără licitații.

Perla coroanei este, fără dubii, SC Urban Scope SRL București. Compania a fost creată în anul 2016 de doi pensionari din județul Vâlcea. În patru ani cei doi pensionari au adunat în contul firmei nu mai puțin de 64 de contracte cu administrații locale din toată țara. Istoricul de la Registrul Comerțului ne arată cine este de fapt beneficiarul real al afacerilor firmei Urban Scope:

12.04.2016 – Gondea Cătălina Florentina îi cesionează lui Danci Dorel Vasile 4,76% din părțile sociale ale societății. Capitalul social al firmei urcă spectaculos de la 200 de lei la 210 lei.

– Gondea Cătălina Florentina îi cesionează lui Danci Dorel Vasile 4,76% din părțile sociale ale societății. Capitalul social al firmei urcă spectaculos de la 200 de lei la 210 lei. 18.04.2016 – Gondea îi cesionează lui Danci 19 părți sociale, devenind asociat majoritar și administrator.

– Gondea îi cesionează lui Danci 19 părți sociale, devenind asociat majoritar și administrator. 24.09.2018 – se simte apropierea lui Messia, adevăratul deținător al afacerii. Firma își schimbă sediul în șoseaua Pipera, la numărul 14, cumpărând etajul 3 al unui clădiri.

13.03.2019 – Apare Profetul! Cu numai 10 lei, Dragomir Radu Marius intră în posesia unei părți sociale, respectiv 4,5% din capitalul social al firmei cifrat la valoarea de 220 de lei. Cu această parte socială Dragomir obține acces la 40% din cota de beneficii și pierderi a societății, adică tot atât cu asociatul Danci, care deținea 91% din capital. Gondea rămâne cu doar 4,5% din afacere.

21.03 2019 – cărțile se dau pe față. Gondea și Danci îi cesionează lui Dragomir toate părțile sociale.

În anul 2019 Urban Scope a avut o cifră de afaceri de 6,2 milioane de lei și un profit net de 2,5 milioane de lei. Nu-i rău deloc pentru o firmă condusă în acte de doi pensionari și care vreme de 4 ani n-a avut niciun angajat!

Despre Dragomir presa a scris că a fost angajat al companiei UTI, companie deținută de controversatul Tiberiu Urdăreanu. Acesta a fost cercetat de DNA pe tema proiectului de mobilitate urbană implementat la Iași, conform unui articol publicat de www.sf.ro:

„O privire aruncata catre parcursul profesional al dl. Dragomir, ni-l arată prezent ca și angajat al firmei UTI, al cărei patron, Tiberiu Urdareanu, a devenit cunoscut mai ales după desele drumuri parcurse la DNA Bucuresti. Cazul penal a fost construit în jurul soluției de mobilitate implementată pe bani europeni de Primaria Iași. Radu Dragomir a fost prezent și la Deva, la construcția fântânii din centrul orașului dar și a soluției de monitorizare a traficului din municipiu, fostul primar Mircia Munteanu meditând la loc răcoros asupra erorilor din activitatea sa. Aceeași soartă au avut-o și fostul primar al municipiului Hunedoara, Ovidiu Marius Hada și fostul viceprimar, Dan Robert, consiliați de același personaj, Radu Dragomir, în atragerea de fonduri europene. Și alte primării din țară au beneficiat de consultanța lui Dragomir…efectele urmează”. Extras dintr-un articol publicat la data de 8 aprilie 2019 de www sfin.ro

Presa a speculat legături dubioase ale lui Dragomir cu fostul ministru Codruț Șereș, parcat momentan la răcoare pe motive de corupție. Legăturile lui Dragomir cu Șereș, dar cu alte personaje care învârt afaceri în zona „statului paralel” este vizibilă și din avion, dacă te uiți la afacerile doamnei Dragomir Ionela, consoarta boss-ului de la Urban Scope.

Afaceri familiei Dragomir au miros de Coldea,

fostul adjunct al șefului SRI. Dragomir Ionela controlează, pe lângă companiile Global Tech Xpert și Next Bike, jumătate din părțile sociale ale SC Lora Gaz Plus SRL. În această firmă ea este asociată cu Lorina Sereș, soția fostului ministru al economiei Codruț Sereș. Doamna ex ministru face afaceri la greu cu firmele vărului lui Florian Coldea, un oarecare George Coldea.

Conexiunile firmelor familiei Dragomir cu cele ale familiei Sereș

Site-ul gazetadebistrița.ro dezvăluie încrengătura cam așa:

„În afacerile lui George Coldea este implicată și Lorina Sereș, soția fostului ministru al Economiei, Codruț Sereș, care a fost condamnat pentru acte de corupție în dosarul Hidroelectrica. Firmele respective au încheiat sute de contracte cu instituțiile medicale bugetate din România. George Coldea a avut legături cu două societăți care activează în domeniul medical: Medicare Technics și Eurorad Invest, companie aflată în insolvență. Eurorad este administrată de cetățeanul german DAUS HANS JURGEN, compania fiind deținută de de două firme, una din Malta, cealaltă din Ungaria (MEDITERRANEAN RADIOLOGICAL SUPPLIES LTD, acționar majoritar, și EURORAD 2002 KFT). Vărul fostului adjunct SRI mai este acționar minoritar în cadrul firmei MEDICAL GAZPLUS SRL din București alături de compania Ginza Invest. Societatea din urmă este administrată de SERES LORINA IOANA, soția lui Codruț Sereș. Firma Ginza a devenit acționar majoritar după ce Coldea, care în 2014 deținea 90% din firmă, a vândut un pachet de acțiuni lui soției lui Sereș”. Articol publicat în gazetadebistrița.ro în noiembrie 2019

Așa se închide cercul albastru al intereselor în afacerile derulate la primăria Slobozia cu falangele statului paralel băgate până la cot în borcanul cu miere.

Performanțele lui Dragomir par a fi pașaport spre pușcărie pentru primari, dacă este să ne luăm după dezvăluirile din presă. Ce caută Mocioniu în această ciorbă gătită sub fustele băieților cu ochii albaștri și cine i-a sugerat să lucreze cu familia Dragomir rămâne un mister. În lipsă de idei și proiecte reale, care să aducă dezvoltare la Slobozia, fostul primar împrumutat planuri venite, parcă, pe firul scurt.

De la cine, urmează să aflăm. Condamnată să fie condusă din umbră de personaje de cavernă, Slobozia merită mai mult decât niște proiecte dezlânate vândute de băieții deștepți ai sistemului unor primari marionete aflați în sau în drum spre locuri răcoroase.