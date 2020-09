Alexandru Potor (PSD) a lansat programul de administrație locală pentru Slobozia

Slobozia are nevoie de investitii noi corespunzatoare nevoilor comunitatii si finalizarea proiectelor care sunt întârziate deja de mult timp. Ne concentram pe actiunile care contribuie semnificativ la îmbunătățirea confortului urban al cetățenilor si care pot fi realizat în termenul cel mai scurt.

Avem în vedere și investiții pe termen lung pe care le vom pregăti temeinic si le vom lansa după o dezbatere consistenta cu locuitorii.

Încheierea intervenției la stația de tratare a apei potabile rămâne prioritate zero a mandatului nostru. În cazul în care constructorul nu mai are posibilitatea reală de a continua lucrarea vom solicita evaluarea si plata până la stadiul lucrarilor deja efectuate si vom continua cu alta entitate care oferă garanția finalizării in termen de maxim 3 luni.

Reabilitarea sistemului rutier și pietonal in Slobozia, asfaltarea integrală a cartierelor Bora si Slobozia Nouă vor asigura condiții egale de acces la infrastructură tuturor cetatenilor din oraș. Avem in vedere realizarea a 4 parcari supraterane în interiorul orașului și 2 parcari în exterior pentru a diminua aglomeraţia actuală dintre blocuri si pe arterele principale.

Mai mult de 400 scari de bloc din Slobozia se confruntă cu inundarea subsolurilor, deteriorarea acoperișurilor si a fațadelor. Intelegand ca acestea reprezinta parti ale proprietatilor private cautam soluții pentru susținerea locatarilor. Vom interveni la elementele de canalizare care provoaca probleme si care sunt situate pe proprietatea publică. De asemenea vom da sprijin si consiliere proprietarilor si asociațiilor acestora pentru derularea de finanțări europene care vizează reabilitarea clădirilor.

Curățenia si protectia mediului asigura condițiile unei vieți sănătoase. Intre preocupările principale ale echipei noastre se gaseste administrarea corectă a felului în care se face salubrizarea, maturatul stradal, colectarea selectivă a deșeurilor, eliminarea si prevenirea depozitelor necontrolate si nereglementate de gunoi. Rezolvarea acestor probleme foarte deranjante nu presupune costuri suplimentare pentru buget ci doar o mai bună organizare și respectarea obligațiilor stabilite prin contractul intervenit între Primarie si Societatea care se ocupa de curatenie. Urmarim realizarea cu fonduri europene a unei stații de sortare selectivă si tratare a deșeurilor cu o capacitate de 7.000 tone.

Alexandru Potor și echipa PSD au făcut curățenie în Slobozia

Vom investi în continuare în dezvoltarea locuințelor ANL pentru tinerii din Slobozia. De asemenea vom construi si reabilita locuințe sociale pentru persoanele care au intr-adevar nevoie de susținerea comunității. Ne propunem deschiderea unui nou cartier în care sa dam posibilitatea construcției de noi case pe teren concesionat la preturi accesibile, indiferent de vârsta solicitanților

Administrația publică trebuie reformată pentru a fi orientată către cetățeni. În perioada de următorilor 4 ani dorim sa asigurăm condițiile digitalizarii serviciului public în asa fel incat 6 din 10 cetățeni care se prezintă astazi la Primărie sa poata utiliza instrumente moderne care reduc sau elimina contactul direct cu funcționarii. Scăderea timpului de răspuns la solicitările adresate Autorității Publice este de asemenea o prioritate pentru echipa noastră.

Învățământul în condiții de protecție împotriva contaminării COVID 19 va primi o atenție sporită. Vom colabora cu Inspectoratul Şcolar Județean, cu profesorii, elevii si părinții pentru a implementa soluțiile cele mai eficiente de desfășurare a cursurilor în sălile de clasă.

Alexandru Potor si Echipa pentru Slobozia

Comandat de Partidul Social Democrat – Filiala Ialomiţa | Executat de Enciu Mihăiță PFA | CUI Mandatar Financiar Coordonator: 21200019