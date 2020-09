Luminița Barcari (PNL): “Modernizarea infrastructurii de servicii medicale la nivel local este o permanentă necesitate”

Discutăm astăzi despre două domenii importante și de mare interes din Programul politic al candidatului Luminița Barcari: educația și sănătatea.

Într-adevăr, sunt familiarizată cu ambele domenii și le acord o mare importanță, pe de-o parte prin prisma profesiilor din familia mea – după cum se știe, eu sunt profesor și activez în sistemul de învățământ de peste 30 de ani, iar soțul și fiica mea sunt medici; pe de altă parte, prin prisma faptului că sunt domenii ce presupun grija față de ființa umană, preocupare față de o dezvoltare armonioasă a acesteia. Iar atâta vreme cât am decis să mă implic în viața comunității, e normal să manifest o astfel de preocupare pentru binele semenilor.

Sunteți un om care a acordat importanță educației prin studiile pe care le-ați urmat, prin formarea profesională, precum și prin faptul că, de-a lungul timpului, ați lucrat nu doar ca profesor, ci ați deținut și unele funcții în sistemul de învățământ.

Da, așa este. În privința studiilor am absolvit Universitatea București, apoi un Master în Management educațional la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, am urmat diverse cursuri de formare în domeniul educației. Am deținut funcția de director de liceu, apoi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa am îndeplinit, pe rând atribuțiile de inspector de management și dezvoltare instituțională, inspector școlar general adjunct și apoi inspector școlar general.Iar de câteva luni sunteți Secretar de Stat pentru învățământul preuniversitar la Ministerul Educației și Cercetării. Vă îndepliniți acest mandat într-o perioadă foarte dificilă.

Exact. Contextul din acest an, determinat de pandemia de coronavirus, a creat o situaţie dificilă şi neobişnuită, fără precedent, pentru noi toţi. Nu doar în România, știm foarte bine, ci în sistemele educaționale din întreaga lume, s-a impus necesitatea găsirii unor alternative, astfel încât educația să continue, iar Ministerul Educației și Cercetării a avut responsabilitatea de a crea cadrul favorabil continuării actului educațional, Niciodată înainte ministerul nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație. Cred, însă, că, în ciuda dificultăților, au fost adoptate decizii curajoase, adecvate și pertinente, în favoarea elevilor și a cadrelor didactice, astfel încât s-a încheiat cu bine un an școlar, a început altul, examenele elevilor și concursurile pentru profesori s-au derulat în condiții de siguranță.

Date fiind experiența și atașamentul față de domeniul educației, cel mai probabil că în calitatea de președinte al Consiliului Județean veți susține în continuare acțiunile menite să îi favorizeze pe cei implicați în sistemul de învățământ. Ce vă propuneți în această direcție?

Un aspect foarte important, îndeosebi în contextul redimensionării sistemului de învățământ, al tuturor schimbărilor prin care învățarea on-line și distanțarea socială se impun ca urmare a pandemiei de SARS-COV2, este cel al infrastructurii educaționale. Este necesară, astfel, o continuă adaptare pentru dezvoltarea acesteia şi identificarea de soluții în vederea creșterii capacității sistemului de învățământ preuniversitar de a face față noului context. Iar Consiliul Județean Ialomița, ca instituție reprezentativă pentru autoritățile județene, trebuie să aibă disponibilitatea colaborării susținute cu celelalte autorități și adoptării măsurilor prompte și adecvate pentru modernizarea și accesibilizarea infrastructurii educaționale.

Alte repere din programul politic al candidatului Luminița Barcari, în domeniul Educație sunt: înființarea și sustinerea activității Centrului de excelență județean, pentru elevii capabili de performanță școlară ridicată; acordarea(pe baza unor criterii stabilite de consiliul județean) de tichete valorice pentru copii înscriși la grădiniță sau școală și provenind din familii cu venituri cu situație financiară dificilă, în vederea asigurării accesului la educație și prevenirii abandonului școlar; desfășurarea unui Program Itinerant de Consiliere și Orientare Școlară și Profesională, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, dar și cu agenți economici și instituții de educație și cultură, pentru acordarea de sprijin și îndrumare în alegerea traiectoriei școlare și profesionale, pentru evitarea nerepartizării la admiterea în liceu sau a repartizării nedorite, precum și pentru informarea și încurajarea părinților și a elevilor în vederea optării pentru învățământ dual, pentru profesii cerute pe piața muncii.

Pe lângă infrastructură, foarte importantă este și resursa umană…

Categoric. Iar domeniul educației se completează cu formarea profesională și, respectiv, cu elemente de incluziune socială. De aceea, alte măsuri ar fi: acordarea de tichete valorice pentru profesorii titulari debutanți din mediul rural; crearea de CENTRE PENTRU TINERI în parteneriat cu ONG-uri, pentru realizarea de programe pentru tineri dezavantajați, realizarea de cursuri de formare profesională, de limbi străine, precum și dezvoltarea abilităților antreprenoriale; crearea de CENTRE DE VULNERABILITATE SOCIALĂ pentru persoane afectate de violența domestică (co—finanțate din programe europene și fonduri norvegiene) și pentru stimularea spiritului de antreprenor în profesii de tip meșteșugăresc pentru femei dezavantajate economic; organizarea, lunar, a târgurilor de locuri de muncă în parteneriat: Consiliul Județean- organizații ale oamenilor de afaceri – primării- AJOFM, în Slobozia, Fetești, Urziceni.

Evident, domeniul SĂNĂTĂȚII este, de asemenea, abordat în cadrul programului politic al candidatului Luminița Barcari.

Modernizarea infrastructurii de servicii medicale la nivel local este o permanentă necesitate. Cu ajutorul programelor de investiții derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, finanțate prioritar din fonduri europene nerambursabile, Guvernul a programat, pentru perioada 2021-2027, un buget de aproximativ 17,5 miliarde de lei pentru următoarele categorii de investiții la nivelul serviciilor medicale furnizate la nivelul comunităților locale:

construirea/modernizarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, din totalul de 2.000 de centre necesare la nivelul întregii țări;

reabilitarea a 25 de spitale județene;

reabilitarea a 110 spitale orășenești.

În acest context, propun: realizarea a 25 de centre medicale în mediul rural, având în vedere posibilitățile de înființare a centrelor de permanență sau alt cadru legal care să sprijine comunitățile de populație din mediul rural care nu au niciun acces la servicii medicale; construcția/ reabilitarea de unități sanitare de tip ambulatoriu.

Totodată, în contextul epidemiilor constante de gripă, dar mai ales al pandemiei COVID 19 , la nivelul Consiliului Județean, Președintele trebuie să realizeze următoarele proiecte, ținând cont și de sprijinul guvernamental menționat anterior:

Stabilirea posibilităților de testare pentru Covid 19, cu caravana mobilă pentru cetățenii din mediul rural prin directa implicare a primăriilor;

Adoptarea de planuri de măsuri pentru identificarea si izolarea zonelor de risc și monitorizarea lor;

Stabilirea a trei centre zonale pentru prevenirea epidemiilor și a îmbolnăvirii populației defavorizate din mediul rural în cadrul prevenției instituite de programele naționale de prevenție (de tip COVID 19, gripă porcină etc.), precum și a tuturor celorlalte afecțiuni incluse în programe naționale: TBC, patologii oncologice, cardiovasculare, diabet și boli de nutriție etc. în parteneriat: Consiliul Județean – DSP Ialomița.

Integrarea programelor naționale de sănătate prin intermediul DSP și stabilirea a cel puțin cinci puncte de efectuare de analize medicale pentru cetățenii din mediul rural sau a unor caravane medicale organizate trimestrial pe trasee din județ pentru analize uzuale, acolo unde populația nu are acces la un doctor,cu sprijinul și la solicitarea primăriilor

Sprijinirea inițiativelor private de investiții în domeniul sănătății.

