Efectul Mocioniu asupra apei de la Slobozia: pentru numai 1,6 milioane de euro apa a rămas nepotabilă și va fi mai scumpă

După patru ani de mandat al lui Adrian Mocioniu apa Sloboziei este și nepotabilă și va fi mai scumpă. Deși a promis la preluarea mandatului că va potabiliza apa, fostul primar a lăsat în urmă un contract păgubos pentru buget. Obligați să plătească 1,6 milioane de euro unei firme fără experiență, locuitorii municipiului Slobozia nu vor avea apă potabilă la robinete nici în acest an.

Așa grăia Mocioniu în cadrul unei dezbateri electorale zilele trecute. În realitate lucrurile stau cu totul altfel. Termenul de execuție este depășit, deci problema nu e rezolvată. Constructorul, o firmă fără niciun fel de experiență în asemenea lucrări, nu poate prezenta agrementele tehnice pentru echipamentele livrate și achitate. Tot ce a reușit să facă această firmă a fost să schimbe etichetele pompelor de la grupul de pompare astfel încât să se încadreze în specificațiile proiectului tehnic.

Soluția de tratare a apei cu osmoză inversă este scoasă din burtă de fostul primar. Conducerea DSP Ialomița susține că au a sugerat niciodată vreo soluție de tratare a apei pentru nicio autoritate publică sau agent economic.

Și ca să demonstrăm că Mocioniu i-a mințit pe alegători în campania electorală vom reda un pasaj din corespondența purtată de Primăria Slobozia cu firma SIA Dynamic Soluțion, cea care a câștigat contractul pentru potabilizarea apei:

Nu există niciun studiu privind calitatea apei din sursa subterană care să recomande o asemenea soluție de tratare. Exist[ un studiu de fezabilitate al unui proiectat tot din Craiova (Algabi SRL), care s-a ocupat de cădiri și instalații. Nici vorbă despre studii hidrogeologice privind calitatea apei din sursă subterană care trebuia tratată!

Toată afacerea potabilizării apei furnizate la Slobozia este opera unui colectiv de “specialiști” din primărie coordonat de administratorul public Gheorghe Pui și supervizat de augustul fost primar. Un veterinar și un inginer de mecanică agricolă au aruncat pe fereastră 1,6 milioane de euro. Și să vedem pe ce.

Cadou prin procedură simplificată

Contractul pentru lucrările de reabilitare a stației de tratare a apei s-a atribuit în urma unei proceduri simplificate, căci la primăria lui Mocioniu licitațiile sunt chestii rare. Anunțul publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la data de 15.02. 2019. Din motive necunoscute dar ușor de intuit termenul de depunere a ofertelor a fost extins de la 18 martie 2019 la 8 aprilie 2019. De aici orice fir logic se rupe. Contractul este semnat cu SC SIA Dynamic Solution SRL Craiova la data de 14 august 2019, dar anunțul de atribuire este publicat în SEAP la data de 28 august. Valoarea defalcată a lucrărilor pe categorii se prezintă astfel:

Ca să simplificăm și noi, spunem că primăria a publicat un anunț în SEAP și a așteptat oferte. Singura ofertă depusă a fost aceea a companiei din Craiova. Și de aici începe dedicația.

Titlul kilometric și agramat anunțului publicat în SEAP ascunde de fapt ce anume lucrări urmează a fi contractate:

“Extinderea statiei de tratare apa a municipiului Slobozia in vederea creşterii gradului de siguranţa a tratarii apei in condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa bruta pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementarilor in vigoare a apei potabile furnizate in reţeaua de distributie – executie lucrari”.

Titlul kilometric al proiectului care ascunde obiectul contractului